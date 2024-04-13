'Масштаб впечатляющий и ужасающий': глава контрразведки США назвал страны, от которых исходят угрозы безопасности

Перед Соединенными Штатами Америки предстает значительное количество угроз их безопасности. Они связаны со шпионской деятельностью и кибератаками в пользу Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Об этом в интервью NPR сказал глава Национального центра по контрразведке и безопасности США Майкл Кейси. По его словам, масштаб иностранных шпионских операций, кибератак и экономического шпионажа против США "впечатляющий и ужасающий".

Наиболее активными в проведении этих операций являются оппоненты Вашингтона на международной арене: Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Однако и другие игроки также "стараются украсть любую интеллектуальную собственность".

Кейси отметил, что абсолютным лидером является Китай, который стремится вытеснить Соединенные Штаты в ключевых технологиях – как военных, так и невоенных, чтобы стать ведущей силой в мире. Ради этого агенты Пекина пытаются похищать американские коммерческие секреты, передовые исследования и технологии.

Со стороны России исходят другие угрозы: Москва нацелена не на экономические секреты США, а на государственные тайны. По словам Кейси, "они все еще больше придерживаются своей классической модели похищения государственных секретов, военных секретов".

"К счастью для меня и к несчастью для всех остальных, контрразведка, как выяснилось, является развивающейся сферой. Все больше игроков начинают заниматься этим, используя больше инструментов и преследуя больше целей", – отметил он.

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