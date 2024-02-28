В Италии заявили, что Россия ведет против них гибридную войну: что говорит разведка

Разведывательные службы Италии заявили в своем ежегодном докладе парламенту в среду, что Россия ведет "гибридную" войну против Италии. Для влияния на будущие европейские выборы Кремль использует дезинформацию, кибератаки и усиление миграции.

Об этом говорится в сообщении ANSA со ссылкой на отчет итальянской разведки. Отмечается, что последний эпизод российской дезинформации касался тракторных протестов фермеров против зеленой и сельскохозяйственной политики ЕС.

"Россия является самым активным игроком в гибридных кампаниях в ущерб Италии и всему Западу. Шпионаж, кибератаки, дезинформация и использование миграционных потоков в дестабилизирующем ключе – это арсенал, который используется", – заявил министр кабинета министров Альфредо Монтованно.

Известно, что перечисленные действия Россия предпринимает для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы в Европейский парламент, запланированные на 6-9 июня 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали двустороннее соглашение о безопасности. Этот документ закладывает основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

Напомним, 24 февраля в Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Прежде всего чиновники выразили свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

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