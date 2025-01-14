Маску готовят кабинеты в комплексе Белого дома: в NYT раскрыли, чем будет заниматься миллиардер

Илон Маск, самый богатый человек в мире, готовится занять официальное место в администрации нового президента США Дональда Трампа. Ему готовят офисы в комплексе Белого дома, в частности, в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра.

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Это обеспечит тесный контакт с президентом миллиардеру для реализации нового проекта – Департамента правительственной эффективности (DOGE). Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники, знакомые с планами.

Офисы Маска будут расположены в прилегающем к Белому дому исполнительном офисе имени Эйзенхауэра, предоставляя ему прямой доступ к президенту Трампа. Однако пока неизвестно, как часто Маск сможет посещать Западное крыло. Также остается вопрос, получит ли помещение в этом же комплексе его партнер Вивек Рамасвами – предприниматель с пророссийскими взглядами и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии.

Участие Маска в управлении государственными делами уже вызвало множество вопросов. Как известно, он возглавит DOGE с целью оптимизации расходов и повышения эффективности государственного управления. Хотя орган не является официальным министерством, его деятельность привлекла большое внимание, вызвав дискуссии о возможных правовых и нравственных последствиях.

В частности, остается открытым вопрос о статусе Маска. Есть вероятность, что он станет "специальным государственным служащим", что позволит избежать строгих требований к раскрытию финансовой информации. По данным источников, если Маск получит этот статус, он почти наверняка будет работать безвозмездно.

Во время выборов 2024 года Маск пожертвовал значительные суммы в поддержку Трампа и участвовал во встречах и телефонных переговорах переходного периода. Он также активно участвовал в процессе формирования новой администрации

Напомним, американский миллиардер Илон Маск упрекнул премьер-министра Канады Джастина Трюдо в нежелании "присоединять" свою страну к территории США. По словам изобретателя, слова главы канадского правительства не имеют значения.

Дональд Трамп заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" Америки, если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику. Он сказал это в разговоре с премьер-министром страны Джастином Трюдо, о чем тот и другие присутствующие на встрече "нервно рассмеялись", заявили в СМИ.

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