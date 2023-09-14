Маск скрылся от журналиста, который просил объяснить отключение Starlink возле Крыма и препятствование ВСУ. Видео

Американский бизнесмен Илон Маск отказался отвечать на вопросы журналиста Sky News о том, что он сорвал украинскую атаку на российские военные корабли. При этом он также проигнорировал положительную оценку своих действий со стороны президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео телеканал опубликовал 13 сентября. Маск выходил с совещания в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) в Вашингтоне, где и встретил репортера.

"Вы знаете, что ваше невежество и эгоизм стоили украинцам жизни?" – сказал журналист.

Маск промолчал.

Он также не ответил, когда у него уточнили, ценит ли он то, что президент страны-агрессора Владимир Путин называл его "выдающимся". Также журналист спросил, почему бизнесмен не называет российского президента агрессором. Маск от всех комментариев воздержался.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2022 года SpaceX отказалась в дальнейшем финансировать услуги терминалов спутниковой интернет-связи Starlink для украинской армии. В компании больше нет средств на оплату самих терминалов и их услуг. В сентябре SpaceX обратилась в Министерство обороны США с просьбой взять эти расходы на себя.

В феврале 2023 года компания SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, сравнимыми в компании с "оружием".

В Офисе президента Украины отреагировали на такое решение. Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал руководство компании определиться, какую сторону она поддерживает – Россию и ее "права" на убийства и оккупацию украинских городов или право нашего государства на свободу.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине нет проблем с использованием терминалов Starlink украинскими военнослужащими. Защитники нашего государства могут его применять для управления дронами по-прежнему.