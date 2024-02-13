Маск призвал американцев не помогать Украине в войне и сразу оправдался, что не является сторонником РФ

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что российский диктатор "ни в коем случае" не может проиграть войну, а потому не стоит оказывать помощь Украине. Но после критики миллиардер сразу начал оправдываться, мол, он не сторонник России.

Такие комментарии прозвучали от него во время дискуссии в соцсети Х (бывший Twitter), в которой приняли участие противники законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что Маск обратился к республиканцам в Сенате США, который в эти дни рассматривает соответствующий документ.

"Нет никакого шанса, что Путин может проиграть войну в Украине. Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине", – высказался он.

Кроме того, скандальный миллиардер решил оправдать российского диктатора Путина, который почти два года назад отправил свои войска для нападения на Украину. Он считает, что на лидера Кремля "давят, чтобы довести войну до конца", а если тот отступит, "его убьют".

Вместе с тем американский предприниматель отверг обвинения в том, что он является апологетом Путина, назвав это "абсурдом", потому что его компании "наверное, сделали больше для подрыва России, чем кто-либо другой". Здесь он напомнил, что SpaceX предоставляет Украине интернет-сервис Starlink, который был критически важен для связи после вторжения РФ, а также то, что SpaceX забрала бизнес у России в области космических запусков.

Маск оправдывается, мол, его интерес состоит в том, чтобы остановить гибель людей с обеих сторон войны, но он сомневается в мудрости стремления к устранению Путина.

"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может устранить Путина, и будет ли этот человек миротворцем? Наверное, нет. Он, вероятнее всего, будет еще более жестким, чем Путин", – убежден американец.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Илон Маск высмеял интервью Путина бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону. Даже скандального миллиардера, верящего в ряд российских пропагандистских нарративов, "исторические экскурсы" главы РФ не поразили.

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