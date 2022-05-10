Маск пообещал вернуть Трампу доступ к Twitter

Известный гений инженерии и миллиардер Илон Маск заявил, что отменит запрет на регистрацию в Twitter для 45-го президента Соединенных Штатов Дональду Трампу. По его мнению, бан политика отвернул от социальной площадки значительную часть аудитории и подорвал к ней доверие.

Об этом сообщило издание The Washington Post. Новый владелец платформы убежден, что запреты несут морально неверные решения.

"Если есть твиты, которые являются неправильными и плохими, их следует либо удалить, либо сделать невидимыми, и приостановка — временная приостановка — уместна, но не навсегда", – подчеркнул Маск, ярый сторонник демократии и гласности.

Ученый также заметил, что в случае с Трампом цели бывшего руководства Twitter не были достигнуты. Пытаясь отнять у него право голоса и влияния, они произвели обратный эффект не только среди сторонников республиканца, но и тех, кто еще не определился.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что прежняя администрация Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа после того, как он проиграл президентские выборы Джо Байдену, что привело к массовым протестам его сторонников и акциях неприкрытого насилия.

Через месяц было принято решение об окончательном выводе Трампа за пределы популярной на Западе социальной площадке и запрете ему заводить новые аккаунты. Это предсказуемо вызвало сильный гнев 45-го президента США и он даже пытался создать альтернативу Twitter, но проект не задался.