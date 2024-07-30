Маск назвал Мадуро "диктатором": тот объявил его "заклятым врагом" Венесуэлы

Американский миллиардер Илон Маск после оглашения выборов президента Венесуэлы резко раскритиковал Николаса Мадуро, якобы переизбранного на новый срок. Он назвал политика диктатором и сравнил с ослом.

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Мадуро в свою очередь заявил, что Маск – "новый заклятый враг" и якобы хочет вторгнуться в Венесуэлу, передает Milenio. Это произошло после того, как венесуэльский избирком объявил победителем действующего президента. Он и так правит страной два срока (больше 11 лет). Третий, если Мадуро снова вступит в должность, закончится в 2031 году.

Маск стал на сторону оппозиции, которая утверждает о фальсификациях при подсчете голосов. Владелец соцсети X (Twitter) репостил на своей странице видео протестов, которые вспыхнули в Венесуэле.

"Позор диктатору Мадуро", "Народ Венесуэлы хочет перемен!" "Народу Венесуэлы надоел этот клоун", "Если военные поддержат волю народа, для Мадуро все кончено", – заявлял Маск, делившись кадрами массовых акций.

Также он написал, что "осел знает больше, чем Мадуро". "Извините, что сравнил бедного осла с Мадуро. Это оскорбление животного мира", – прокомментировал американский бизнесмен свое же высказывание.

Действующий президент Венесуэлы после результатов выборов объявил Маска "заклятым врагом" и "угрозой для Венесуэлы".

"Есть такая вещь, как социальные сети, которые создают виртуальную реальность. И кто управляет виртуальной реальностью? Наш новый заклятый враг, знаменитый Илон Маск... Он хотел бы прийти со своими ракетами и армией, чтобы вторгнуться в Венесуэлу", – утверждал политик.⁠

Напомним: жители Венесуэлы проголосовали 28 июля. Конкуренцию 61-летнему Мадуро составил главный оппозиционный кандидат Эдмундо Гонзалес.

Избирком утверждает, что победа досталась действующему главе государства, после чего в стране начались митинги сторонников оппозиции.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Венесуэла отзывает своих дипломатов из семи государств Латинской Америки. Речь идет о странах, отказавшихся признать "победу" действующего главы Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах.

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