'Маск мне здесь не нужен': Трамп сказал, что сделал с 'Теслой', которую приобрел месяц назад. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужен в Белом доме Илон Маск. Так же как не нужна и его Tesla. По словам американского лидера, он держит возле себя Маска только потому, что тот ему нравится, а машину, которую он показательно приобрел у миллиардера, использует для развлечений сотрудников своего офиса.

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Об этом Трамп заявил перед журналистами 10 апреля. Он также объяснил, почему купил электромобиль у Маска.

По словам президента США, автомобиль Tesla он приобрел лишь для того, чтобы ответить на критику, будто он покупает у своего друга все со скидкой.

"Мне не нужна его машина. Я действительно купил одну потому, что они сказали: о, ты приобретешь со скидкой. Нет, я сказал, дайте мне по самой высокой цене. Я заплатил за эту машину большие деньги", – сказал Трамп.

Американский лидер сказал, что сам не пользуется электромобилем, несмотря на то, что назвал эту машину замечательной. По словам Трампа, он дает свою Tesla работникам Белого дома прокатиться.

"Знаете, что я с ней делаю? Даю людям в офисе кататься на ней", – говорит президент США.

Также Дональд Трамп заявил, что и сам Илон Маск ему не нужен.

"Смотрите, он здесь сидит, а мне все равно. Илон мне здесь не нужен, ни для чего, кроме того, что он мне просто нравится. Но я вам скажу, этот парень проделал фантастическую работу", – заявил Трамп не уточнив, какую именно такую "фантастическую" работу тот проделал.

Все это Дональд Трамп говорит будто бы с юмором, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. И она просматривает – раскол в команде американского президента через Илона Маска начинает углубляться и это влияет на отношение президента США к миллиардеру.

Напомним, что Илон Маск ведет публичные споры с советником Трампа по торговле Питером Наварро, сыгравшим ключевую роль в разработке тарифных планов, введенных президентом США. Маск назвал Наварро некомпетентным.

Кроме того, по офису президента США давно ходят слухи, что Маск может не добыть в должности специального государственного служащего 130 дней, как планировалось.

Как сообщал OBOZ.UA:

После того, как Маск обратился к Трампу с призывом отменить новые пошлины, советник президента США Наварро заявил, что миллиардер ничего в этом не понимает. Он назвал руководителя Tesla "автосборщиком", который зависит от деталей из других стран.

Маск не заставил себя долго ждать и обозвал советника Трампа "идиотом".(Маск использовал слово moron –ред.). Он также написал в соцсети X: "Наварро глупее мешка с кирпичом".

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