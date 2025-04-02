Трамп собирается уволить Маска раньше, чем планировалось – Politico

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам и министрам, что Илон Маск в ближайшие недели покинет свой пост партнера по управлению. Таким образом, Маск не добудет на своей должности специального государственного служащего 130 дней, как планировалось.

Видео дня

Об этом пишет Politico. Издание ссылается на информацию трех инсайдеров Трампа.

По их словам, президент якобы по-прежнему доволен Маском и его инициативой, но они с ним вместе решили, что основателю SpaceX пора вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль.

Уход Маска из Белого дома происходит на фоне того, что некоторые представители администрации Трампа и многие его внешние союзники разочарованы непредсказуемостью миллиардера и все больше усматривают в нем политическое бремя. Особенно очевидно это стало после того, когда консервативный судья, которого Маск активно поддерживал, проиграл свою заявку на место в Верховном суде Висконсина на расстоянии 10 очков.

Это также демонстрирует резкие изменения в отношениях Трампа и Маска по сравнению с теми, которые были еще месяцем раньше. Тогда чиновники Белого дома предполагали, что Маск "здесь, чтобы остаться" и что Трамп найдет способ обойти 130-дневный лимит.

Один из источников издания считает, что Маск, вероятнее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома. Другой же источник предостерег, что тот, кто думает, что Маск полностью исчезнет с орбиты Трампа, "обманывает себя".

Однако большинство считает Маска непредсказуемой, неуправляемой силой, которая не всегда может донести свои планы до секретарей кабинета министров и командного состава Белого дома во главе с руководителем аппарата Сьюзи Уайлс. В частности, она часто была раздражена из-за неожиданных и неуместных комментариев Маска в его социальной сети Х.

Трамп уже обсуждал переход Маска на одном из совещаний со своей администрацией 24 марта. Тогда он сообщил собравшимся, что "в какой-то момент Илон Маск захочет вернуться в свою компанию".

По словам одного из инсайдеров, на этой встрече Трамп обсуждал уход Маска от должности.

На публикацию Politico уже отреагировали в Белом доме. Пресссекретарь Кэролайн Левитт назвала "мусором" сообщение издания о том, что Илон Маск вскоре покинет пост главы Департамента эффективности госуправления (DOGE)

По ее словам, и Маск и Трамп публично заявляли, что предприниматель отойдет от роли госслужащего, когда "его невероятная работа в DOGE будет завершена".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск будет оставаться специальным государственным служащим всего 130. После чего департамент DOGE прекратит свое существование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!