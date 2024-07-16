'Получил право крови': эксперт спрогнозировал, как покушение на Трампа может повлиять на предвыборную гонку в США

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании 15 июля, вероятно, не лучшим образом повлияет на внутриполитическую ситуацию в Штатах. Есть угроза не только одиночных терактов, но и полноценного противостояния на улицах.

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В то же время, ни Трамп, ни действующий глава Белого дома Джо Байден не делали резких заявлений относительно друг друга. Это может свидетельствовать о том, что ключевые политические игроки хотят все же избежать насилия. Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал эксперт международник Александр Краев.

"Радикалы с обеих сторон, что правые, что левые, раздувают эту тему, фактически указывая друг на друга и заявляя, что это попытка начать цикл политического насилия, поэтому надо готовиться к большему, вооружаться, понимать, что политические оппоненты становятся реальными врагами и так далее. То есть, к сожалению, очень радикальные части политического спектра уже эту тему берут на знамена и активно внедряют. Уже действительно существует угроза повторения не только одиночных терактов, но и полноценного противостояния на улицах", – считает эксперт.

Что касается предвыборной кампании Трампа, то стоит отметить, что за сутки после покушения его рейтинг вырос на 1,5%, отметил Краев.

Если посмотреть на букмекерские оценки, то на победу Трампа дают около 70%, а на победу Байдена лишь 12,5%.

"То есть влияние на кампанию уже прямолинейное. Но самое главное, что Трамп вокруг этого события сейчас цементирует собственный образ мученика, этакого политического Иисуса, которого пытались убить за то, что он хочет сделать Америку великой, вернуть ее величие и власть. Это то, что он делал раньше, еще когда против него начались политические преследования, первые судебные дела, особенно первые приговоры. Но теперь с этим событием он, по сути, имеет право крови, в самом буквальном смысле, утверждать это. Теперь это уже основной, ключевой, окончательный нарратив всей его кампании", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– стрельбу в городе Батлер в американском штате Пенсильвания, во время которой кандидат в президенты Дональд Трамп едва не погиб, расследуют как возможный внутренний теракт и покушение. Нет никаких доказательств, что стрелок – 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс – участвовал в более масштабном сговоре или имел связи с террористическими организациями.

– Пока известно, что Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелец находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо.

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