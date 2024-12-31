Маск арендует коттедж в имении Трампа: СМИ выяснили, какая стоимость проживания

Американский миллиардер Илон Маск, который активно поддерживал республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании, много времени проводит в имении избранного президента США Мар-а-Лаго. Там Маск арендует себе коттедж.

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В имении он оставался в течение большей части периода после выборов президента Соединенных Штатов. Об этом пишет The New York Times.

Одна ночь в этом коттедже в Мар-а-Лаго обычно обходится в 2000 долларов. Этот дом, в котором он останавливался, называется "Баньян" и находится в нескольких сотнях футов от главного дома.

"Проживание просто на территории помогло обеспечить Маску легкий доступ к Трампу. Он может заглянуть на ужины Трампа, например, на тот, который он недавно провел с соперником Маска, основателем Amazon Джеффом Безосом", – сказано в статье.

Отмечается, что Маск не единственный член ближайшего окружения избранного президента, который ночевал в имении Трампа. Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс останавливался в одном из коттеджей в Мар-а-Лаго, когда он был в Палм-Бич, и в целом часто бывал там после выборов.

"Говорят, что и другие пользовались коттеджами со дня выборов. Но мало кто был столь же вездесущ, как Маск", – пишет СМИ со ссылкой на источники.

Котедж, который арендует Маск, на протяжении многих лет использовался многими друзьями и соратниками Трампа. Пока непонятно, сколько в конце концов заплатит за жилье Маск.

"Сотрудники клуба обычно не выставляют счета гостям до конца их пребывания, оставляя открытой возможность того, что Трамп решит не взимать плату с Маска или уменьшит размер счета. Но Трамп, как известно, не уклоняется от возможностей получения дохода", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил своей команде разработать 100-дневный план изменений в автомобильной отрасли. Хотя документ еще не создан, в окружении Трампа уже предложили включить в план отмену обязательного уведомления о ДТП с автомобилями на автопилоте. Это может быть сделано в угоду Илону Маску.

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