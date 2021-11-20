Марш 'желтых жилетов' в Париже перерос в столкновения с полицией, есть пострадавшие. Фото и видео

В столице Франции в Париже 20 ноября "желтые жилеты" провели марш по случаю третьей годовщины создания этого движения. К ним присоединились антивакцинаторы и за считанные часы мирное шествие переросло в погромы и столкновения с правоохранителями.

В ходе беспорядков раздавались взрывы, улицы города окутал дым от файеров, несколько человек пострадали, полиция провела задержания. Об этом сообщает BFMTV, также СМИ публиковали кадры с места событий в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным журналистов, "желтых жилетов" на акции, которая планировалась как мирная, пришли "поддержать" противники вакцинации против коронавируса и введениz так называемых санитарных спецпропусков. Так что с самого начала ситуация на мероприятии была напряженной.

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Отмечается, что агрессивно настроенные люди из толпы начали разбивать урны, жечь файеры, мусор и деревянные ящики для хранения фруктов на торговых рядах вдоль улиц.

Кроме того, они бросались пустыми бутылками в полицейских. Во время марша в нескольких местах вспыхнули пожары.

Когда часть демонстрантов предприняла попытку прорвать границу правоохранителей, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. Предварительно, в результате столкновений получили ранения по меньшей мере два человека.

В прокуратуре Парижа заявили о задержании полицейскими двух человек, управлявших розовым фургоном с едой. Уточняется, что транспортное средство было оклеено оскорбительными изображениями президента Франции Эммануэля Макрона, префекта полиции Парижа Дидье Лаллемана и лидера США Джо Байдена.

Отметим, что масштабные протесты "желтых жилетов" во Франции начались в 2018 году с требований не повышать налог на топливо и цены на бензин. Впоследствии к ним присоединился ряд других требований социального и политического характера.

Вы едите 1000's #GiletsJaunes, держа back riot cops на улицах #Paris today. Все выше, чем в мире, чтобы ожидать реальности, что он *us*, который имеет власть и если мы думаем о изменении - это, чтобы вниз. Solidarity comrades. pic.twitter.com/YIKNP10ml1 — GhostofDurruti (@RobTheRich0001) November 20, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Париже переросли в беспорядки акции протеста из-за коронавирусных ограничений, введенных в стране. Люди выступали против обязательной вакцинации подростков и паспортов иммунизации.