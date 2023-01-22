Марокко отправила в Украину первую партию танков Т-72Б, проходивших модернизацию в Чехии - MenaDefense

Правительство Марокко приняло решение об отправке украинской армии около 20 танков Т-72Б, которые прошли полную модернизацию в Чехии. Рабат принял такое решение в ходе последнего заседания Рамштайн в Германии, где обсуждались поставки тяжелой техники Вооруженным силам Украины.

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Об этом сообщило издание MenaDefense. Танки были закуплены в 1999 и 2000 гг из резервов Беларуси, но Минобороны Марокко не могло содержать их в надлежащем виде.

"Эскадрон боевых машин Т-72Б базировался на севере страны для противодействия алжирским бронетанковым дивизиям. Перед отправкой в Украину они были отправлены на ремонтную линию чешских предприятий", – указано в сообщении.

Т-72б –самый массовый танк второго поколения. Состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. В этой серии машин значительно усилено бронирование ВЛД и применена новая башня с наполнителем по типу "отражающие листы"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер Чехии Фиала лично подписал танки перед отправкой в Украину. Своеобразное поздравление и пожелания защитникам из ВСУ политик сделал после новогоднего разговора со своим коллегой Владимиром Зеленским.

Также сообщалось о совместном решении Чехии и Словакии о передаче Силам обороны знаменитых танков Leopard 2. Первая партия от союза государств может составлять три десятка боевых машин.

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