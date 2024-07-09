Малоизвестные университеты мира призвали НАТО не давать Украине членство: в Киеве ответили

В британской газете The Guardian было опубликовано открытое письмо, в котором представители некоторых университетов Европы и США призвали не приглашать Украину в НАТО. Они считают, что делать это было бы "неразумно" из-за риска войны Альянса с Россией.

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Подписи под этим письмом поставил 61 человек. Опубликовано оно было в понедельник, 8 июля, накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля.

"На предстоящем саммите НАТО в июле некоторые настаивают на том, чтобы НАТО значительно приблизило Украину к членству, например, путем определения процесса вступления для Киева или приглашения страны присоединиться к этому процессу. Любой такой шаг был бы неразумным", – сказано в тексте письмо.

Также авторы письма назвали "выдаванием желаемого за действительное" то, что вступление Украины в НАТО удержало бы Россию от повторного вторжения.

"Если бы Украина присоединилась к НАТО, Россия имела бы основание сомневаться в правдивости гарантий безопасности НАТО – и получила бы возможность проверить и потенциально разорвать Альянс. Результатом может быть прямая война между НАТО и Россией или распад самого НАТО", – говорится в письме.

Подписанты считают, что чем ближе НАТО приближается к обещанию, что Украина присоединится к Альянсу после окончания войны, тем больше стимул для России продолжать боевые действия.

"Украинцы заслуживают того, чтобы взвесить свои стратегические возможности ясным взглядом, а не через розовые очки, протянутые чужестранцами, не имеющими поддержки своих стран. С вызовами, которые ставит перед Украиной Россия, та может справиться и без вступления в НАТО", – утверждают они.

Авторы письма добавили, что движение Украины к членству в Альянсе может усугубить проблему, превратив нашу страну в место длительного противостояния между двумя ведущими ядерными государствами мира и подыграв нарративу Владимира Путина о том, что он воюет в Украине с Западом, а не с украинцами.

Целью НАТО является защита территории НАТО и усиление безопасности членов Североатлантического союза. Членство Украины снизило бы безопасность Соединенных Штатов и союзников, создав значительный риск для всех, считают представители университетов.

Как отреагировала Украина

Народный депутат и председатель парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко отметил, что свои подписи под этим письмом поставили в основном малоизвестные лица, за исключением разве что политологов Джона Миршаймера из Чикагского университета и Стивена Уолта из Гарвардского, и Чарльза Купчана, который является старшим научным сотрудником Совета по международным отношениям и профессором международных отношений Джорджтаунского университета в США.

"Такое впечатление, что письмо (судя по стилю и аргументации) писал сам Миршаймер, являющийся активным членом путинского "Валдайского клуба"). Вообще, с точки зрения логики, аргументация письма слабенькая и перевернута с ног на голову. Авторы безосновательно считают, что членство Украины в НАТО якобы снизит безопасность США и НАТО", – пишет Мережко.

На самом же деле, говорит он, все наоборот: членство Украины в НАТО существенно усилит безопасность Европы, НАТО, США и мира. Оно является единственной гарантией восстановить мир, безопасность и правопорядок в Европе.

"Одним словом, авторы письма не могут предложить что-то логически убедительное кроме старой дискредитированной политики умиротворения агрессора. Правильная политика достижения мира – это peace through strength (мир через силу – Ред.), и отнюдь не умиротворение или страх перед агрессором, которым руководствуются авторы письма. Путин рассчитывает на такой страх, рассчитывает на то, что его шантаж посеет этот страх в умах западных политиков; и задача авторов упомянутого письма заключается как раз в том, чтобы вместо решимости в противостоянии агрессору усилить страх в угоду Путину", – подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ раскрыли некоторые нюансы касательно проекта совместного коммюнике Североатлантического альянса, которое будет принято по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. В частности, в нем путь Украины к будущему членству в Альянсе назван "необратимым".

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