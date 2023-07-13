Макрону в Елисейский дворец отправили письмо с отрубленным человеческим пальцем – СМИ

В Елисейский дворец в Париже – резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона – прислали отрубленный палец человека. Личность пострадавшего установлена, но информации о его состоянии нет, как и данных о преступниках и их мотивах.

Видео дня

Об этом случае написало издание Current Values со ссылкой на источники. Утверждается, что посылку с пальцем корреспондентская служба Елисейского дворца получила по почте в период с 9 по 10 июля.

Палец был помещен в холодильник, которым в бытовых целях пользовались охранники, признался источник в службе безопасности.

В СМИ заявили: личность, которой принадлежит ампутированный палец, установлена.

"Это немедленно инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы о данном человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение", – процитировали журналисты своего собеседника.

Никаких официальных комментариев о происшествии со стороны Парижа по состоянию на утро 13 июля не поступало.

Как писал OBOZREVATEL:

– В апреле 2023 года стало известно, что посольство Франции в Москве получило странную посылку, внутри которой находились сухие кости и шприц с жидкостью. Это отправили из временно захваченного Крыма, отправителем, согласно сведениям СМИ, значится некий Нотарианни.

– В 2022 году украинским дипломатам в разных станах мира прислали по меньшей мере 18 писем-угроз с бомбами или частями животных, например, глазами свиней и коров. Такие же устрашающие послания отправляли мировым лидерам. Например, конверты со взрывчаткой адресовали премьер-министру Испании Педро Санчесу, посольству Украины в Мадриде, оружейной компании Instalaza de Zaragoza, поставляющей оружие для ВСУ, авиабазе Торрехон-де-Ардос.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!