Сотрудники дипломатического посольства Франции в Москве получили странную посылку, внутри которой находились сухие кости. Кроме того, рядом с останками лежал шприц с неизвестной жидкостью.

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Об этом сообщили российские СМИ. Известно, что посылка была отправлена из временно захваченного Крыма, отправителем, согласно сведениям журналистов, значится некий Нотарианни.

Французские дипломаты не стали самостоятельно разбирать значение такого "подарка", а передали пакет со всем содержимым в полицию. Органы следствия должны разобраться, кому именно принадлежат кости и кто конкретно отправил иностранному ведомству столь зловещее послание.

Отмечается, что это уже не первая странная посылка для французского посольства на территории РФ. В июне 2022 года дипломатам от имени Пьетро Нотарианни прислали из Крыма кости и письмо, а в декабре того же года получателям достались мертвые мышь и паук.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ЧВК "Вагнер" Пригожин отправил в Европарламент почтой футляр из-под скрипки. Внутри дипломаты обнаружили окровавленную кувалду, что стало отсылкой к жуткой казни дезертира Евгения Нужина.

Вообще у "повара Путина" своеобразный "пунктик" с этим инструментом для молотильни металла. Пригожин носится с кувалдой как "дурень с писаной торбой", поэтому мало кто удивился, когда он подложил в гроб "военкора" Татарского именно этот предмет.

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