Макрон заявил, что организаторы теракта в Москве с ИГИЛ пытались совершить несколько попыток нападений во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что группа террористов из ИГИЛ, взявшая на себя ответственность за нападение в Москве 22 марта, также планировала несколько атак во Франции. Их террористическая группировка ИГИЛ-К намеревалась поступить в течение последних месяцев.

Об этом сообщают издания LeParisen и агентство Reuters. По словам Макрона, разведывательные службы Франции подтверждают, что это было подразделение ИГИЛ.

"Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и имеющаяся у нас информация, у наших (разведывательных) служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало это нападение", – отметил Макрон.

Из-за событий в Москве Франция повысит уровень террористической угрозы в стране до максимального.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин подтвердил, что группировка ИГИЛ-Хорасан попыталась организовать несколько атак во Франции и Германии, в частности, в конце 2022 года, но им этого не удалось.

Макрон также выразил соболезнования в связи с трагедией в Москве и пообещал усилить сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом. Он также сказал, что было бы "цинично и контрпродуктивно" со стороны России обвинить Украину в теракте.

"Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины", – добавил он.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а затем подожгли здание. По состоянию на 12:00 23 марта в РФ заявили о минимуме 150 погибших и значительном количестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Один из подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" Фариддун Шамсутдин посещал здание еще 7 марта и случайно попал в объектив фотографа концертного зала. Он приходил на один из спектаклей в "Крокусе".

– Подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" задержали на границе РФ с Беларусью.

– В ГУР рассказали, что слова Путина не выдерживают никакой критики и слишком много указывают на то, что российские спецслужбы не пытались вмешаться в организацию теракта или даже могли содействовать ему.

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