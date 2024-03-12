Макрон третий раз перенес визит в Киев: у Politico узнали причину

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз перенес давно запланированный визит в Украину. Причиной откладывания поездки в Киев якобы является то, что Макрон хочет приехать с "ощутимыми результатами" для помощи нашей стране.

Планируемый визит Макрона в Украину откладывается уже в третий раз. Об этом пишет Politico, ссылаясь на информацию французского дипломата.

Поездка Макрона в Украину несколько раз откладывалась и сначала планировалась на февраль, а затем перенесли на середину марта. В воскресенье, 10 марта, в заявлении президентского дворца Франции было задекларировано, что визит президента состоится "в течение нескольких недель".

При этом Елисейский дворец отверг предположение о том, что причиной отложения являются вопросы безопасности после того, как российская ракета попала вблизи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса во время визита в Украину на прошлой неделе.

"Нет никаких волнений по безопасности", – сказал помощник президента в понедельник, 11 марта.

Неназванный французский дипломат рассказал, что причиной переноса визита является желание Макрона взять время для обсуждений с союзниками, "чтобы посетить Украину с ощутимыми результатами".

"Нужно немного времени, чтобы заключить разные коалиции и обсудить оперативные обязательства с нашими партнерами", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ожидаемые результаты предстоящей встречи в Украине, которая должна состояться в ближайшее время.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские кафиры смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева. Об этом президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта.

Ранее на встрече с представителями политических партий Макрон утверждал, что у Парижа нет никаких "красных линий" по поддержке Киева.

Также Макрон призвал союзников не быть трусами по поддержке Украины. Он заявил, что пора активизировать свои действия.

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