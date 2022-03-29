Макрон провел очередные переговоры с Путиным о ситуации в Мариуполе: к чему пришли

Завершились телефонные переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Французскому лидеру снова не удалось убедить хозяина Кремля в необходимости запустить немедленно гуманитарную операцию для оказания помощи жителям осажденного российскими оккупантами Мариуполя.

Путин заявил Макрону, что "собирается подумать об этом". Подробности сообщает французское издание Le Figaro.

После завершения переговоров в Елисейском дворце констатировали: в ближайшие дни гуманитарная операция по спасению жителей Мариуполя не начнется.

"Условия для запуска в ближайшие дни гуманитарной операции по оказанию помощи жителям осажденного российской армией украинского города Мариуполя "на данном этапе не выполняются". Глава французского государства представил эту операцию по эвакуации, предложенную Францией, Турцией и Грецией, своему российскому коллеге, который сказал, что "собирается подумать об этом", прежде чем дать ответ", - цитируют официальное заявление администрации Макрона французские журналисты.

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Обеспечение безопасности гуманитарной операции в Мариуполе, которую следует начать неотлагательно, ранее в Елисейском дворце называли главной темой для разговора с хозяином Кремля. Макрон, по сообщениям французских СМИ, также намеревался призвать Россию прекратить постоянно нарушать гуманитарное право.

При этом в российских пропагандистских СМИ уже начали сообщать о том, что Путин готов пустить в Мариуполь гуманитарную миссию для эвакуации людей, если защитники города сложат оружие.

"Подчёркнуто, что для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - цитируют пропагандисты заявление Кремля.

Также там сообщают об "обсуждении вопросов, связанных с решением о переходе к оплате поставок природного газа из России в страны ЕС российскими рублями". Не стали ли страдания жителей Мариуполя тем "рычагом", с помощью которого Путин решил заставить Европу пойти на невыполнимые условия об оплате российского газа рублями, пропагандисты не уточнили.

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