Макрон предложил создать новый альянс в Европе, в который войдут Украина и Британия

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать новый европейский политический альянс, который был бы открыт, в том числе, для Украины и Великобритании. Таким образом, Украина могла бы стать частью европейской семьи еще до вступления в Евросоюз.

Об этом Макрон сказал в выступлении в Европарламенте в Страсбурге. По его мнению, такое политическое сообщество также будет открыто для Великобритании, что позволит ей больше приобщаться к европейским делам после Brexit.

"Украина с ее борьбой и мужеством сердцем уже является членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза. Но ей нужно время, чтобы стать членом ЕС. Поэтому я предлагаю создать новую, менее формальную группировку стран-единомышленников", – сказал он.

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При этом он не сообщил никаких подробностей о том, как будет действовать такая группа или какова будет ее роль.

"Нам нужно создать то, что я бы назвал европейским политическим сообществом. Эта новая организация Европы позволила бы демократическим европейским странам, придерживающимся наших ключевых принципов, получить новые возможности сотрудничества – политической, безопасностной, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ. Присоединение к ней не означало бы обязательного присоединения к ЕС в будущем. Так же, она не была бы закрыта для тех, кто вышел из ЕС", – объяснил Макрон.

Критериями членства, по мнению президента Франции, должна быть география и общий набор ценностей.

Он сказал, что в течение следующих недель будет обсуждать эту идею с руководством других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Эммануэля Макрона официально объявили избранным президентом Франции. Во втором туре президентских выборов он победил кандидата от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен. Победу Макрон одержал с показателем в 58,55% голосов.

7 мая в Париже состоялась инаугурация Эммануэля Макрона. Он стал первым французским лидером за последние 20 лет, который был переизбран на должность главы государства во вторую каденцию.

Американские журналисты считают, что переизбрание Макрона во второй срок стало ударом для президента РФ Владимира Путина. Диктатор, по всей видимости, возлагал большие надежды на победу Марин Ле Пен.