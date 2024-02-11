Макрон отложил визит в Украину по соображениям безопасности – Challenges

Президент Франции Эммануэль Макрон не приедет в Украину 13 и 14 февраля, как планировалось, он перенес свой визит на неопределенный срок. Елисейский дворец оправдывает эту отсрочку, в частности вопросами безопасности.

Об этом пишет Challenges. Издание отмечает, что отмена визита Макрона вызвала множество вопросов как у французских госслужащих и руководителей, так и у украинских дипломатов.

"Первый двусторонний визит Макрона, который запланирован на 13-14 февраля, переносится", – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что представители Союза французских предпринимателей (Medef), которые одновременно организовывали "исключительную миссию" в Киев, также упразднили запланированную поездку.

Макрон также должен был посетить Одессу и объявить о создании фонда в 200 миллионов евро. Денежные средства должны были выплачиваться в виде пожертвований для гражданских проектов, которые осуществляют французские малые и средние предприятия.

По данным издания, ссылающегося на Елисейский дворец, визит Макрона был перенесен, чтобы обеспечить его безопасность.

Кроме того, президент Франции хочет накануне поездки в Украину активизировать поддержку Киева путем нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.

Новая дата визита Макрона в Украину не была определена.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидер Франции подтвердил, что в рамках Коалиции артиллерии Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем Цезарь, а также снарядов к ним.

Напомним, новый французский премьер Габриэль Атталь заявил, что Париж намерен увеличить финансирование военной помощи для Украины. Одновременно с этим Франция расширит список вооружений, которые она передает нашим военным для сдерживания российской агрессии.

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