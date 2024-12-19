Макрон не примет участие в заседании Европейского совета, его будет представлять Шольц

Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участие в заседании Европейского совета в четверг, 19 декабря, в Брюсселе. На мероприятии его будет представлять канцлер ФРГ Олаф Шольц "в соответствии с установившейся практикой между Францией и Германией".

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Об этом говорится в заявлении президента Франции. Вместо заседания в Брюсселе Эммануэль Макрон направляется на французскую заморскую территорию в Индийском океане Майотту, где произошло стихийное бедствие.

В свою очередь Рolitico, ссылаясь на чиновника из Елисейского дворца, отмечает, что "выводы саммита Европейского совета были предварительно согласованы".

Позиции Франции "были согласованы еще на этапе подготовки", цитирует издание свой источник.

Напомним, что в саммите ЕС-Западные Балканы, проходившем в среду вечером в Брюсселе, Макрон успел принять участие. Он также провел двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который выразил Макрону соболезнования по поводу беды в Майотте.

Тропический циклон "Шидо" добрался до Майотты еще в прошлую субботу. По последним данным, известно о 22 погибших и 1373 раненых, однако местные власти предупредили, что количество погибших и пострадавших может возрасти и достигнуть нескольких тысяч.

В настоящее время определить точное количество жертв и пострадавших мешает значительное количество на острове мигрантов без документов и "мусульманская традиция хоронить умерших в течение 24 часов".

Кроме Зеленского, свое соболезнование Макрону как главе государства и солидарность с жителями Майотты выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, Еврокомиссия "уже готова координировать экстренную помощь из Европы".

Макрон заявил, что по поводу трагедии на Майотте будет организован день общенационального траура, но его дата пока не определена.

Как сообщал OBOZ.UA, восток и юг Испании из - за сильных ливней накрыло наводнение. Стихийное бедствие унесло жизни 158 человек, десятки пропали без вести. Дороги были затоплены, движение поездов остановлено, а местные аэропорты перенаправляли рейсы.

Также от сильных ливней и наводнения пострадали Франция и Италия. В некоторых регионах был объявлен оранжевый уровень тревоги, школы были эвакуированы, останавливалась железная дорога.

А на севере Саудовской Аравии вообще выпал снег, а кое-где даже прошел град. Аномальные для этой страны погодные явления наблюдались в регионе Аль-Джафр.

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