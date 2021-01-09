Мадрид накрив найбільш сильний снігопад за останні 50 років, є загиблі. Фото і відео

У Мадриді (Іспанія) випав найсильніший за останні 50 років снігопад – негода практично паралізувала життя міста.

Як пише El Pais, всього снігопад очікується у 36 іспанських провінціях з 50, зокрема вже постраждали 10 провінцій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця).

Як повідомив на пресконференції в суботу, 9 січня, міністр внутрішніх справ королівства Фернандо Гранде-Марласка, загинули три людини. Один з них бездомний, який помер через переохолодження, інша – жінка, що застрягла в машині, яку змило в річку. Міністр заявив, що мова йде "про найсильнішу бурюза останні 50 років".

Для допомоги населенню залучили військовий підрозділ з реагування на надзвичайні події. Вранці 9 січня війська розчищали дороги, щоб врятувати водіїв, які застрягли через негоду.Евакуювали 112 автомобілів. Крім того, в різних провінціях на дорогах застрягли тисячі далекобійників.

Через погану видимість і стан злітно-посадкових смуг була припинена робота міжнародного аеропорту Мадрид-Барахас – зокрема, було скасовано 27 рейсів. Державне управління аеропортів (AENA) повідомило, що з міркувань безпеки робота Барахаса також припиняється.

Жителів Мадрида закликали утриматися від використання особистого транспорту. За даними місцевих ЗМІ, десятки водіїв були змушені провести ніч в своїх автомобілях на занесених снігом дорогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нью Йорку (США) 17 грудня, стався найбільший снігопад, який траплявся в місті за останні чотири роки.