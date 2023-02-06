'Любая поддержка агрессии РФ является красной линией': в Эстонии митрополита с российским гражданством вызвали в МВД

В Эстонии срочно вызвали в Министерство внутренних дел митрополита Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) Евгения. Он имеет паспорт страны-агрессора России.

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Причиной стало то, что митрополит планировал провести так называемый "молебен за мир" за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет издание EER.ee.

В этом мероприятии должны были принимать участие представители пророссийских политических сил.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили митрополиту Евгению, что в деятельности ЭПЦ МП главной красной линией является любая вербальная или невербальная поддержка российской агрессии в Украине. Об этом сказал вице-канцлера МВД Эстонии Райво Кюйт. По словам политика, "красные линии" стали основой темой разговора с митрополитом.

"В этой ситуации, напомню, глава церкви тоже отреагировал и понял, какие действия следует предпринять. Наша беседа с ним и обмен мнениями тоже были важны. Так что чрезмерной реакции здесь не было", – пояснил Кюйт.

Он также сказал, что в действиях церкви четко прослеживалась политическая агитация, что является неприемлемым.

При этом, как пишет издание, эстонские политики предложили отобрать у него вид на жительство в этом государстве в том случае, если такие действия произойдут еще раз.

После этого "молебен", который планировали провести в соборе Александра Невского, был отменен, а в самой церкви заявили, что стали "жертвами политической провокации". Там сказали, что ЭПЦ МП "не участвует в политике", поэтому якобы не всегда может оценить последствия.

Как отмечается, осенью 2022 года митрополита Евгения уже вызывали в МВД. Тогда его вызывали для осуждения высказывания патриарха Кирилла о войне и мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии запустили в оборот монету в 2 евро, посвященную Украине. На ее реверсе (обратной стороне) изображен силуэт женщины, держащей в руке голубя, а также надпись "Slava Ukraini".

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