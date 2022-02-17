Лукашенко заявил, что может стать "вечным" президентом Беларуси, и разразился обвинениями в адрес Запада

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет "вечным" президентом, если Запад "продолжит атаковать Беларусь". В противном случае он пообещал покинуть свой пост.

Об этом Лукашенко заявил после ознакомления с ходом беларусско-российских учений "Союзная решимость – 2022" на полигоне Осиповичский, передает БЕЛТА. Он назвал условия, при которых готов оставить должность президента.

"Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят", – намекнул беларусский лидер.

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Но если Запад продолжит "по-прежнему атаковать Беларусь", тогда Лукашенко будет "вечным" президентом.

Также он сказал, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", – подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко пригрозил Западу "ломануть так, что мало не покажется". По его словам, это произойдет, если партнеры Украины будут вводить санкции против Москвы и Минска и расширять свое присутствие в Европе.

При этом он заверяет, что Беларусь и Российская Федерация якобы не хотят воевать.

Лукашенко также заявил, что с Беларусью и Россией "не надо связываться", потому что их "невозможно победить".

"Еще раз повторяю, если кто-то не вразумел: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!" – резюмировал он.

Ранее Лукашенко заявил, что со стороны Украины якобы возникла угроза из-за сосредоточения военнослужащих. По его словам, власти насторожены обстановкой на беларусско-украинской границе, где украинские военнослужащие якобы сосредоточены, чтобы не пускать мигрантов.

В Службе безопасности Украины назвали такие заявления манипуляцией и частью информационной войны против нашего государства.

Кроме того, Лукашенко говорил, что в 2014 году украинские военные сами "предложили" россиянам забрать Крым, чтобы "спасти от вторжения НАТО". По его словам, позже об этом доложили главе РФ Владимиру Путину.