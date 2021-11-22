Лукашенко заявил, что Беларусь будет помогать беженцам попасть в Польшу и Германию. Видео

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет всячески поддерживать мигрантов, которые находятся на границах страны, в их стремлении попасть в страны Евросоюза, в частности в Польшу и Германию. Он заверил, что дело якобы в воссоединении семей.

Об этом сообщило агентство ATN News. Нелегитимный глава Беларуси подчеркнул, что руководство страны вместе с беженцами будет требовать пропустить их в Европу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ведь сейчас уже открылось главное: они туда едут не только, чтобы нормально жить (это тоже, они хотят нормально жить), вопрос в воссоединении семей", – подчеркнул Лукашенко.

Видео дня

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по двум тысячам беженцев. Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель - ред.) мне пообещала: на уровне Евросоюза рассмотрит эту проблему", – сообщил он.

При этом нелегитимный президент пожаловался, что европейские лидеры ничего не предпринимают по этому поводу.

"Но мы должны требовать от немцев, чтоб они их (беженцев - ред.) взяли, потому что там их родственники, родные и близкие", – заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко не отрицал, что белорусские силовики могли помогать мигрантам попасть в страны Европейского Союза. В то же время он заверил, что не приглашал их в свою страну. Также Лукашенко отметил, что не намерен задерживать мигрантов на границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко выразил убеждение, что в случае развязывания Западом вооруженного конфликта на территории его страны, в него будут втянуты НАТО и Россия. Причем эта война, вероятно, будет ядерной.