Лукашенко заговорил о закупке российского вооружения на $1 млрд и новой встрече с Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на днях провел очередные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в Кремле. После них он поделился планами страны закупить российское вооружение на сумму более $1 миллиарда.

Также анонсировал, что встречи с лидером России у него будут еще неоднократно. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что на переговорах в Москве Лукашенко и Путин "уделили большое внимание" вопросам обороны и безопасности обеих стран.

Среди прочего, обсуждались "перспективы поставок" в Беларусь российских зенитных ракетных систем C-400 "Триумф".

"В Кремле 3,5 часа из семи были посвящены обороне и безопасности. Я напомнил Путину о комплексах С-400", – заявил непризнанный белорусский лидер, посещая 12 сентября в ходе военных учений "Запад-2021" Обуз-Лесновский полигон под Барановичами.

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Он добавил, что 15 октября в белорусской столице пройдет саммит Содружества Независимых Государств (СНГ), который посетит Путин.

"Мы с президентом России не один раз еще встретимся! Перед высшим Госсоветом он прилетит в Минск, и мы обсудим конкретику", – отметил Лукашенко.

Напомним: президент России Владимир Путин и незаконно избранный глава Беларуси Александр Лукашенко окончательно договорились о создании Союзного государства. Они согласовали все 28 программ. В документах говорится об унификации законодательства в сферах трудовых отношений, пенсионного обеспечения, валютных и налоговых систем, борьбе с терроризмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко объяснил, почему Беларусь проводят учения "Запад-2021" с Россией. В частности, заявил, что, возможно, его стране когда-то придется воевать вместе с РФ.