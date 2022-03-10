Лукашенко заявил, что собирается в Москву: поговорит с Путиным

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Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с главой России Владимиром Путиным. Он должен совершить визит в Москву в пятницу, 11 марта.

Об этом 10 марта сообщил поддерживающий незаконную власть РБ Telegram-канал "Пул первого". Отмечается, что во время рабочего визита Лукашенко в столицу России должны состояться переговоры на высшем уровне.

Одна из ключевых тем, которую будут обсуждать политики, – война РФ в Украине.

"Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", – сказано в сообщении "Пула первого".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее ГУР обнародовала список личного состава бригады белорусской авиации, которая бомбила территорию Украины. Самолеты РБ наносили удары по мирному населению и по объектам инфраструктуры.

Согласно предварительной статистике, каждая седьмая ракета, выпущенная по Украине российскими оккупационными войсками, прилетела из Беларуси.

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