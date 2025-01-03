Лукашенко собрался поехать в Китай: в ЦПД назвали настоящую цель диктатора Беларуси

Диктатор Александр Лукашенко накануне "выборов" в Беларуси – они назначены на 26 января – посетит Китай. Это будет третья его официальная поездка в КНР за последние три года.

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Самопровозглашенный президент Беларуси "стремится развивать связи с Китаем", утверждают в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Такие связи диктатору необходимы для поддержания своего режима и для усиления переговорных позиций с Кремлем.

"В результате тесного сотрудничества с РФ Беларусь в последние годы находится в международной изоляции. В то же время страна испытывает давление со стороны России из-за непосредственного военного присутствия на своей территории, финансовых обязательств по кредитам и зависимости от энергоресурсов", – пояснили в ЦПД.

Считается, что белорусский режим стремится активизировать совместные белорусско-китайские проекты. Это построенный десять лет назад "международный промышленный кластер "Великий Камень". Отдельно Минск хочет наладить сотрудничество в фармацевтике, машиностроении и военно-промышленном комплексе.

"Кроме этого Беларусь надеется на Китай как посредника в разблокировании транспортных перевозок в ЕС", – считают эксперты СНБО.

Последний раз Лукашенко был в Пекине в декабре 2023 года. Он провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином, причем минский диктатор назвал главу Китая другом, а тот заявил об укреплении политического взаимодоверия.

Кстати, когда в Беларуси назначили дату следующих "президентских выборов", в России сразу же пообещали отправить в страну российских силовиков в случае протестов против фальсификации волеизъявления граждан РБ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает прилагать усилия по фактической аннексии Беларуси. Цель Кремля, в частности, - расширение российского военного присутствия в этой стране под прикрытием "Союзного государства". Именно поэтому и Москва, и Минск пытаются разыграть новую "карту", то есть ракетную систему "Орешник", считают эксперты американского Института изучения войны ISW.