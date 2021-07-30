Лукашенко рассказал, как "спас" Тихановскую: с женщинами не воюю. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Лукашенко озвучил свою версию отъезда Тихановской за границу

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, якобы лидеру оппозиции Светлане Тихановской ничего не угрожало на территории страны. Также он заявил: мол, женщина перед тем, как покинуть РБ, обращалась к его ведомству за помощью и ей даже выдали $15 тысяч.

Такие заявления политика о его главной конкурентке на выборах прозвучали на встрече Лукашенко с чиновниками в пятницу, 30 июля. Соответствующее заявление опубликовал Telegram-канал NEXTA Live (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Так, самопровозглашенный глава республики заверяет, якобы власти не мешали Тихановской и ее детям при выезде за границу, а также не принуждали к эмиграции.

Видео дня

Политик сказал, что только "сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать", угрожая забрать детей. "Дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете", – заявил он.

Лукашенко во время встречи

Тихановская якобы лично обращалась к главе президентского оперативно-аналитического центра Андрею Павлюченко, чтобы ей разрешили выехать и предоставили финансовую помощь.

Так, Лукашенко рассказал историю, как Павлюченко позвонил ему и сказал, что у Тихановской нет денег.

"Александр Григорьевич, говорит, что у нее нет денег". Я говорю: возьми попроси (не буду говорить компанию, у государственной компании), сколько хочет, $15 тысяч, да? Дай $15 тысяч, пусть едет. Это все-таки дети. Вот что было", – уверяет непризнанный белорусский лидер.

Более того, он обозвал свою конкурентку. "И она сегодня говорит о том, что ей угрожали. Мерзавка! Хоть с женщинами не воюю", – сказал политик.

Напомним, что Тихановская уехала в Литву в августе 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL:

  • ранее Лукашенко заявил, что вопрос о размещении российских военных баз на территории страны никогда не обсуждался на уровне президентов. Но, если такие понадобятся в Беларуси, "раздумывать не будем".

  • Главный редактор издания "Хартия’97" Наталья Радина отметила, что идеологию самопровозглашенного президента Беларуси разделяют не более 3% граждан республики.

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