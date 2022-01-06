Лукашенко – проигравший шантажист года: оппозиционер подвел итоги событий на границе с Польшей

Попытка самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко создать миграционный кризис в Евросоюзе закончилась полным провалом. Диктатор стал "победителем" в номинации "шантаж года".

Наихудший сценарий удалось предотвратить благодаря консолидации Евросоюза. Такое мнение в эфире программы The Guest на телеканале OBOZREVATEL высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

"Если мы подводим итоги года, то безусловно, победитель в номинации "шантаж года" – это попытка белорусского правителя организовать походы мигрантов на Варшаву и Вильнюс", – сказал он.

По словам Лебедько, Лукашенко пошел на этот шаг, преследуя две цели. "Во-первых, наказать ближайших соседей – Литва, Польша, Латвия – за их позицию по итогам президентской кампании в Беларуси. Во-вторых, заставить Европейский Союз сесть за стол переговоров по сценарию бывшего президента Беларуси Александра Лукашенко".

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Но этот шантаж завершился ничем, убежден оппозиционер.

"Организованные походы на Варшаву и Вильнюс привели к большей консолидации Евросоюза по белорусской повестке дня. На сегодняшний день мы видим, что значительная часть мигрантов посажены в самолет и отправлены в Сирию и Ирак", – напомнил он.

Как писал OBOZREVATEL, 2 января мигранты из стран Ближнего Востока осуществили очередную попытку прорыва белорусско-польской границы. Всего в акции приняли участие 16 человек.