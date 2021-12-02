Лукашенко оценил вероятность единой валюты с РФ: у нас рубль, и у вас, то зачем выдумывать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они не готовы внедрять единую валюту с Россией. По его словам, интеграция между странами пока не такая высокая.

До такого уровня, отметил он, нужно идти постепенно. Такое убеждение политик высказал в интервью пропагандистскому российскому агентству РИА Новости (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, Лукашенко считает, что торопиться с обсуждением этого вопроса сейчас не нужно. А подходить к решению о единой валюте Беларуси и России советует "step by step".

"Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать", – подчеркнул непризнанный белорусский лидер.

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По его убеждению, если обе страны дойдут до этого в рамках Союзного государства, то называться такая валюта будет рублем.

При этом напомнил, что договоренности с первым президентом РФ Борисом Ельциным подразумевают создание третьей валюты, а не использование одной из национальных.

"Когда мы с Ельциным подписывали соглашение, то имели в виду, что это будет не белорусский и не российский будет рубль, а некая валюта другая, третья. Но поскольку у нас рубль, и у вас рубль, то зачем нам выдумывать… Да, это будет рубль", – подытожил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках Беларуси российского оружия и военной техники. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, вертолетах, истребителях и ряде других вооружений.