Россия поставит в Беларусь истребители, вертолеты и средства ПВО: появились подробности

Россия и Беларусь договорились о поставках Минску оружия и военной техники. Среди них в частности истребители, вертолеты, средства противовоздушной обороны и ряд другого вооружения.

Соответствующие контракты были подписаны в 2021 году, рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам чиновника, страна, контролируемая нелегитимным президентом Александром Лукашенко, получит от Кремля авиационную технику и другие товары военного назначения "в сроки, обозначенные контрактными обязательствам". При этом он не стал уточнять, когда именно Россия передаст Беларуси вооружение.

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Отметим, что ранее Лукашенко говорил о планах РБ закупить российское вооружение на сумму более 1 миллиарда долларов. Кроме того, с главой РФ Владимиром Путиным он обсудил "перспективы поставок" в Беларусь российских зенитных ракетных систем C-400 "Триумф".

После этого незаконно избранный глава государства уточнил, что эти комплексы разместят на границе с Украиной. "Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться – 1200 км граница с Украиной", – сказал тогда Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах заявил, что Россия давно поглотила Беларусь, а Лукашенко не является полноценным лидером и работает на Путина.