Лукашенко: нормализация на Донбассе зависит только от Украины, Путин выдвигал хорошие предложения

Президент РФ Владимир Путин якобы передавал Украине "хорошие предложения" касательно Донбасса, но украинская сторона отказалась, утверждает незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Политик высказал свое мнение об урегулировании ситуации на востоке Украины в ходе встречи с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Шевченко во вторник, 20 апреля. Лукашенко процитировало агенство БЕЛТА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лидер Беларуси также заявил, что мирное урегулирование конфликта якобы зависит "только от Украины". Он считает, что Киеву, возможно, следует где-то уступить в вопросе национальных интересов, но "в среднесрочной перспективе страна выиграет" от этого.

"Я вам абсолютно искренне скажу: нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", – уверяет Лукашенко.

Он сказал, что в этом вопросе "хотят сохранить лицо и одни, и вторые", но "надо понимать, что Россия – это огромная страна".

Незаконно избранный президент высказал пропагандистский тезис о том, что РФ якобы может "очень многим помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее".

"Были такие предложения со стороны Путина", – сказал Лукашенко. По его словам, об этих возможностях он проинформировал украинскую сторону.

"Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны. Потому что надо было принимать эти решения и step by step (шаг за шагом, – ред.), потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты", – заявил политик.

"Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения", – добавил он.

Осторожно, ролик содержит пропаганду!

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 апреля Шевченко прибыл в Минск и встретился с Лукашенко. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной, и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей".