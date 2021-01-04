Спецслужби Лукашенка могли готувати вбивство Шеремета: Україна відреагувала на плівки

В останні роки нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко міг санкціонувати політичні вбивства своїх опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета.

Це випливає з опублікованої Telegram-каналом NEXTA Live прослушки в кабінеті колишнього глави КДБ Вадима Зайцева (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

На записі, зробленому нібито у квітні 2012 року, Зайцев у розмові з двома співробітниками антитерористичного спецпідрозділу "Альфа" згадує Шеремета, який "заї*ав, б*дь".

"Зробимо закладку якусь, і так далі, щоб цього щура, б*дь, зовсім, б*дь, – ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було як натурально", – говорить голос, схожий на Зайцева.

Також співрозмовники обговорюють способи ліквідації супротивників Лукашенка, які "кукурікають" у Німеччині.

За словами співробітників КДБ, "президент чекає цих чітких заходів", методи "втопити, розстріляти" визнано неактуальними, тому стоїть завдання "спровокувати природний підрив, пожежу, вбивство і всі інші речі".

Колишній співробітник білоруського спецназу, а нині активіст опозиції Ігор Макар уже надіслав цей запис в офіційні структури Брюсселя для об'єктивного розслідування злочинів режиму Лукашенка.

До листа він доклав деякі документи оперативної розробки, яку проводив КДБ для виявлення всіх пересувань Павла Шеремета. У них є інформація про автомобіль та місце проживання журналіста в Москві, його контакти і номери телефонів.

Пізніше Національна поліція України повідомила, що має в своєму розпорядженні запис прослушки Вадима Зайцева. Слідство Нацполіції отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.

"Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", – йдеться в повідомленні.

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