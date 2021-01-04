Неудавшаяся "жертва" спецслужб Лукашенко сказал, чем Шеремет мешал Беларуси

Спецслужбы нелегитимного президента Александра Лукашенко могли планировать убийство украинского журналиста Павла Шеремета, поскольку он был раздражителем для Беларуси.

Такое мнение в комментарии The Insider высказал Олег Алкаев – бывший начальник следственного изолятора №1 в Минске, в котором приводятся в исполнение смертные приговоры. Согласно слитым в сеть записям, Алкаев мог стать одной из четырех жертв политических убийств, якобы планируемых белорусскими спецслужбами.

Бывший начальник минского СИЗО сказал, что знал о готовящемся покушении с 2012 года. Об этом ему сообщила криминальная полиция Берлина (Алкаев эмигрировал в Германию). Правоохранители взяли его под негласную охрану.

Беларус отметил, что вместе с Шереметом работал над книгой "Расстрельная команда".

"Я не сомневаюсь в том, что к убийству Шеремета причастны сотрудники белорусского КГБ. Для Беларуси он был раздражителем, потому что мы работали над продолжением книги, она была очень неприятная", – считает Алкаев. Он назвал подготовку издания "очень опасной".

Кроме того, по словам мужчины, украинский журналист был известной фигурой в своей сфере и "мог озвучить на телевизор" нелицеприятные для беларусской власти факты.

"Прямо сразу и на разные каналы. Украина позволяла это делать. И самое главное, что в тот момент он оказался самым доступным из этой заказной четверки", – считает Алкаев.

Он также прокомментировал дела подозреваемых в убийстве Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

"Те, кого арестовали, – это, может, и не случайные люди, возможно, они и принимали участие в покушении", – предположил экс-начальник СИЗО.

Он сказал, что в Украине сегодня "такая обстановка, что за деньги и даже за маленькие деньги можно добиться вот таких результатов".

"Поэтому там через третьи, пятые лица могли и их привлечь", – указал Алкаев.

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