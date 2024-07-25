'Лучший путь – передать факел новому поколению': Байден обратился к нации после выхода из избирательной гонки

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к нации и еще раз объявил, что не будет участвовать в следующих выборах главы государства. Свое решение он назвал "вопросом демократии" и призвал американцев поддержать Камалу Харрис, которая может стать кандидатом в президенты от Демократической партии вместо него.

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Обращение Байдена из Овального кабинета транслировали на официальной странице Белого дома в соцсети Х. Президент отметил, что лучший путь вперед – это "передать факел новому поколению".

Защита демократии важнее должности

Выборы 2024 года он охарактеризовал как борьбу за спасение демократии и назвал их "движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью".

Эти выборы, по его словам, определят курс страны на "следующие десятилетия".

"Я считаю, что мой послужной список в должности президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки – все это заслуживает второго срока. Но ничто не может стать на пути спасения нашей демократии – в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед – это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", – добавил Байден.

Он подчеркнул, что уважает свою должность и Овальный кабинет, где висят портреты выдающихся американцев, а быть президентом было величайшей честью его жизни, но он любит свою страну больше, чем офис или власть".

Байден также сказал, что следующие шесть месяцев сосредоточится на выполнении своих обязанностей президента.

"Это значит, что я продолжу снижать расходы для работающих семей и развивать нашу экономику. Я буду продолжать защищать наши личные свободы и гражданские права – от права голосовать до права выбора", – сказал Байден.

Пообещал помощь Украине и Израилю

Кроме того, он пообещал, что США будут и дальше объединять силы в поддержку Украины в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением, а также будет работать, чтобы завершить войну в секторе Газа.

"Я собираюсь продолжать работать над прекращением войны в Газе. Вернуть домой всех заложников и принести мир и безопасность на Ближний Восток и положить конец этой войне. Мы будем продолжать объединять коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, который оккупирует Украину", – сказал он.

Призвал поддержать Камалу Гаррис

Байден похвалил вице-президентку Камалу Харрис, заявив, что она "опытная и жесткая".

"Всего за несколько месяцев американский народ выберет курс на будущее Америки. Я сделал свой выбор. Я изложил свои взгляды. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она жесткая. Она способна. Она была для меня невероятным партнером и лидером нашей страны. Теперь выбор за вами, американским народом: вы делаете этот выбор", – сказал глава Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 июля 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнюю вице-президентку Камалу Харрис, которой уже выразил свою поддержку.

– Вскоре Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Также ее поддержали доноры Демократической партии. Reuters пишет, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать еще колеблющимся избирателям, что его вероятная новая соперница недостойна возглавить страну.

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