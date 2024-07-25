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"Лучший путь – передать факел новому поколению": Байден обратился к нации после выхода из избирательной гонки

Ольга Липич
Мир
2 минуты
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'Лучший путь – передать факел новому поколению': Байден обратился к нации после выхода из избирательной гонки

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился к нации и еще раз объявил, что не будет участвовать в следующих выборах главы государства. Свое решение он назвал "вопросом демократии" и призвал американцев поддержать Камалу Харрис, которая может стать кандидатом в президенты от Демократической партии вместо него.

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Обращение Байдена из Овального кабинета транслировали на официальной странице Белого дома в соцсети Х. Президент отметил, что лучший путь вперед – это "передать факел новому поколению".

Защита демократии важнее должности

Выборы 2024 года он охарактеризовал как борьбу за спасение демократии и назвал их "движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью".

Эти выборы, по его словам, определят курс страны на "следующие десятилетия".

"Я считаю, что мой послужной список в должности президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки – все это заслуживает второго срока. Но ничто не может стать на пути спасения нашей демократии – в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед – это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию", – добавил Байден.

Он подчеркнул, что уважает свою должность и Овальный кабинет, где висят портреты выдающихся американцев, а быть президентом было величайшей честью его жизни, но он любит свою страну больше, чем офис или власть".

"Лучший путь – передать факел новому поколению": Байден обратился к нации после выхода из избирательной гонки

Байден также сказал, что следующие шесть месяцев сосредоточится на выполнении своих обязанностей президента.

"Это значит, что я продолжу снижать расходы для работающих семей и развивать нашу экономику. Я буду продолжать защищать наши личные свободы и гражданские права – от права голосовать до права выбора", – сказал Байден.

Пообещал помощь Украине и Израилю

Кроме того, он пообещал, что США будут и дальше объединять силы в поддержку Украины в ее борьбе с российским полномасштабным вторжением, а также будет работать, чтобы завершить войну в секторе Газа.

"Я собираюсь продолжать работать над прекращением войны в Газе. Вернуть домой всех заложников и принести мир и безопасность на Ближний Восток и положить конец этой войне. Мы будем продолжать объединять коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, который оккупирует Украину", – сказал он.

Призвал поддержать Камалу Гаррис

Байден похвалил вице-президентку Камалу Харрис, заявив, что она "опытная и жесткая".

"Всего за несколько месяцев американский народ выберет курс на будущее Америки. Я сделал свой выбор. Я изложил свои взгляды. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она жесткая. Она способна. Она была для меня невероятным партнером и лидером нашей страны. Теперь выбор за вами, американским народом: вы делаете этот выбор", – сказал глава Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 июля 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнюю вице-президентку Камалу Харрис, которой уже выразил свою поддержку.

– Вскоре Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Также ее поддержали доноры Демократической партии. Reuters пишет, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать еще колеблющимся избирателям, что его вероятная новая соперница недостойна возглавить страну.

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