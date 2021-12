"Эти выразительные кадры сохранят для потомков два роковых мгновения истории XXI века. Торжествующий чекистский трикстер в сеансе геополитической магии превращает в пыль одного за другим предпоследнего и последнего Императоров современного Рима. На сцене в Хельсинки в 2018 году и затем в Женеве в 2021-м городу и миру являлась пара государственных деятелей — один и тот же субтильный русский джентльмен и два разных американских — заметно покрупнее. При взгляде на них ни у кого из десятков миллионов телезрителей не возникало сомнений, кто доминантный самец в этих парах, а кто испытывает глубокую психологическую зависимость от партнера".

Так я видел полгода назад. И не я один. Несмотря на упорные домогательства Москвы, на еще один путинг пресловутое Deep State своего могучего старика не отпустило. Пришлось ограничиться видеосвязью. И здесь наш Доминантный снова поразил весь мир. Как когда-то аферист Кашпировский, он провел операцию (лоботомию!) знатного пациента в прямом эфире на громадном расстоянии между Сочи и Вашингтоном.

Оскопленный разум Лидера Свободного Мира немедленно породил (по Гойя) два чудовищных концепта.

Видео дня

Во-первых, он вызвался вместе с Москвой принудить Киев предоставить OРДЛО автономию (to cede a measure of autonomy). Как все-таки элегантно звучат на английском дипломатическом формулы предательства. Есть вот такое маленькое обеспокоенное ОРДЛО, которое всего-то просит от Киева позволить ей толику (a measure) автономии.

Какую на хрен автономию ОРДЛу надо выпрашивать у страшного Киева?! Хозяева ОРДЛа (они в Кремле) могут сегодня утром не то что какую-то куцую автономию, а полную независимость его провозгласить, а вечером "вернуть независимое ОРДЛО в родную российскую гавань". Украина и весь цивилизационный мир, разумеется, возмутятся и никогда не признают эту аннексию, как никогда не признавали захват Советским Союзом Прибалтики. Но, уверяю вас, и те и другие с облегчением воспримут благую весть: Кремль решил на данном этапе ограничиться уже захваченной добычей и на какое-то время отстанет, наконец, от Украины.

Но именно этого Москва семь лет и не делает. Ей не нужен огрызок ОРДЛО сам по себе. Ей нужна вся Украина.

Кремль придает ОРДЛО как своему инструменту разрушения украинской государственности громадное значение. Весь мир помнит поразительное по своей циничной откровенности заклинание главы российской дипломатии Лаврова: "Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка минских соглашений, пусть он извивается на нем как можно дольше".

МС в оркестровке Кремля — это старая (1952 г.) песня товарища Сталина о главном — о поглощении Германии. У товарища Сталина тогда тоже было свое ОРДЛО. Называлось оно ГДР. И он предложил канцлеру Аденауэру осуществить, наконец, чаяния немецкого народа и воссоединить ОРДЛО с ФРГ. При этом не просто сохранить все ордловские институты (Штази, пыточные подвалы, СЕПГ, народная милиция, советские войска), но и легализовать их в правовом и политическом поле ФРГ.

Аденауэр вежливо поблагодарил кремлевского диктатора, заметив, что он предпочитает оставаться канцлером половины Германии, нежели становиться политзеком в объединенной Германии. Объединение произошло несколько позже, но совершенно на другой основе.

Украина категорически отвергает кремлевское приглашение на политическую (и физическую) казнь, и никакие 40 тысяч байденов не заставят ее изменить свою позицию. Об этом очень твердо и недвусмысленно заявил Байдену (если хотите) министр иностранных дел Украины Кулеба в своей статье в "Foreign Affairs" 10 декабря. "Don’t Sell Out Ukraine. The West Must Respond to Russia With Strength, Not Appeasement".

Второй рождественский подарок дедушки Байдена ошеломил даже видавших виды кремлевских шантажистов. Просто так до кучи выставили они перед сеансом путинской психотерапии свое рутинное максималистское требование Новой "Ялты" — Зоны (!) привилегированных интересов РФ, в которой они не просто могли бы безнаказанно топтать соседние народы и государства как в добрые советские и царские времена, но и получить на подобные деяния письменную лицензию от НАТО. Окончательную бумажку, как говаривал профессор Преображенский.

Дистанционная методика работы с пациентом принесла поразительные результаты. Байден готов был уже в ближайшую пятницу (10 декабря) созвать саммит РФ — НАТО to discuss Russia’s concerns relative to NATO. Ему так понравилось с Путиным дистанционно, что не терпелось не только снова испытать на себе глубокие путинские озабоченности, но еще и привести с собой на процедуру 4 друзей, лидеров ведущих стран НАТО.

17 июня вернувшегося из Женевы Байдена ближайший к нему телеканал CNN приветствовал заголовком "Putin got exactly what he wanted from Biden in Geneva". 10 декабря, когда охреневший Вашингтон понемногу стал приходить в себя, вернейшая Байдену газета "Washington Post" посвятила ему сокрушительную статью "On Ukraine Biden is channeling his inner Neville Chamberlain".

Да, это классический Чемберлен, Мюнхен, сентябрь 1938-го. С одной только разницей. У коллективного Черчилля подавляющее большинство в парламенте, медиа, истеблишменте, обществе. И ему не надо ещё два года дожидаться нового Дюнкерка, чтобы перехватить у Чемберлена инициативу. В ближайшие дни повторится постженевская история. Тактичное лечение, активный отдых вернут Лидера Свободного Мира в более или менее нормальное состояние. Часть его тяжелого бремени возьмут на себя Государственный секретарь и Министр Обороны. Пропутинская агентура в администрации будет аккуратно нейтрализована. Европейские лидеры постараются забыть о сделанном им неприличном приглашении.

В эти же дни наблюдаются серьезные ментальные сдвиги в московском политикуме и среди его пропагандистской обслуги. Невозможно не заметить рвущуюся наружу транслируемую с самой вершины власти эйфорическую волну опьяняющего "геополитического" торжества: "Байден — слабак! Он моргнул. Теперь игра будет идти исключительно по нашим правилам. И нам за это ничего не будет!" В бункере царит та же атмосфера, что в мюнхенском "Фюрербау" в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года после отъезда Чемберлена и Даладье. Там еще не знают, что в Вашингтоне им будет противостоять коллективный Черчилль, а в Киеве — коллективный Маннергейм.

Из прозвучавшего в последние часы выделяются 2 важнейших заявления. Во-первых, это, конечно, геноцидальная речь Путина. Впервые Глава государства говорил не о планируемом, а, по его убеждению, совершаемом на наших глазах геноциде русского населения Донбасса. Эти слова — точка невозврата, свидетельствующая о принятом решении военного характера.

2-3 человека, принявшие это роковое решение, руководствовались примерно следующими соображениями:

Салливан на своем брифинге из кожи вон лез, подчеркивая, что любые санкции против нас будут введены только после нашего масштабного вторжения вглубь Украины. Более того, даже текущие поставки оружия Украине замораживаются до подобного развития событий. Да нам просто подмигивают, приглашая к любым действиям, не превышающим заявленного американцами порога, но позволяющим нам резко дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Для такого сценария войск у нас уже вполне достаточно

Кроме того, американцы согласились вместе с нами принуждать Украину к легализации ОРДЛО в ее правовом и политическом поле. Поэтому любые наши боевые действия по защите ОРДЛО от геноцида мы сможем продать им не только как чисто гуманитарную акцию, но и как наш вклад в выполнение нашей совместной с ними миссии принуждения Украины к миру.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Герасимов был на своем брифинге по-военному конкретен и решителен. Он подробно рассказал о многочисленных провокациях, которые, по его разведданным, готовят украинцы трактористами ОРДЛО.

Обычно очень сдержанный и даже угрюмый генерал Герасимов был, как все они в эти окаянные дни, непривычно оживлен и даже эмоционален. У него было две причины для хорошего настроения. Как блестящий военный профессионал, он всегда выступал против безумного плана лобового захвата и оккупации большей части территории Украины. И вот политическое руководство, судя по всему, отказалось от этой авантюры, найдя более экономный сценарий разрушения украинской государственности.

А во-вторых, он занимался сейчас понятным, хорошо знакомым ему, любимым делом. Один из виднейших теоретиков гибридной войны XXI века увлеченно планировал несколько "Гляйвицов" на территории соседнего государства.