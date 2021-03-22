Зливи в Австралії спровокували повені, яких не було майже 100 років. Фото та відео

В Австралії внаслідок масштабних повеней, спричинених затяжними зливами, евакуювали тисячі людей.

Найбільше постраждали жителі штату Новий Південний Уельс. Свої будинки залишили 18 тисяч осіб, зокрема 3 тисячі в Сіднеї, пише DW із посиланням на заяву прем'єр-міністерки штату Гледіс Береджікліен (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також у низці регіонів сталися зсуви. Зокрема, аеропорт у Ньюкаслі припинив обслуговування рейсів через затоплення злітно-посадкової смуги.

У річках Нового Південного Уельсу і Квінсленда різко підвищився рівень води, який продовжує зростати. У містечку Уоррагамба вода перелилася через дамбу, висота якої становить 142 м.

У деяких регіонах потоки води були настільки сильними, що змивали будинки.

Влада заявила, що таких катастрофічних повеней у країні не було майже 100 років. Водночас синоптики прогнозують, що зливи триватимуть найближчі кілька днів.

Глава уряду країни Скотт Моррісон запевнив, що постраждалі регіони отримають кошти на відновлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді південь Італії накрили зливи, які спричинили руйнівні повені.

Раніше вчені з Імперського коледжу Лондона спрогнозували, що до 2100 року на планету чекає катастрофічна повінь.