Ливан запустил дроны по Израилю: в результате атаки есть раненые

Во вторник, 6 августа, Ливан запустил по Израилю дроны-камикадзе. Террористическая группировка "Хезболла" утверждает, что его нападение было на военные цели.

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Об этом сообщает The Times of Israel. В городах были слышны взрывы, есть первые раненые.

"Ливанская террористическая группировка "Хезболла", которая поддерживается Ираном, утверждает, что запустила рой ударных беспилотников и взяла на себя ответственность за атаку, в результате которой были ранены два человека в арабском городе на севере Израиля, в том числе один из раненых находится в критическом состоянии", — говорится в сообщении.

В северных регионах Израиля из-за нарушения воздушного пространства беспилотниками звучала воздушная тревога.

Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что ее медики обследуют территорию, где были зафиксированы удары. В настоящее время известно о двух раненых в северном арабском городе Мазраа в Западной Галилее, один из которых, мужчина в возрасте 40 лет, находится в критическом состоянии. Также сообщается о взрыве беспилотника вблизи города Нагария.

Источник в группе сообщил Reuters, что сегодняшняя атака не является местью за убийство Израилем командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте на прошлой неделе.

Ранее в армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию еще одного командира ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. По информации ЦАХАЛ, он был уничтожен во время ракетного удара Израиля по Бейруту 30 июля.

После чего, вечером 1 августа "Хезболла" нанесла ракетный удар по Израилю с территории Ливана. Под массированным обстрелом находилась северная часть страны.

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