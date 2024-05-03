Литва строит на границе с Россией 'парк инженерных средств': что происходит

Власти Литвы на части государственной границы с РФ планируют разместить парк инженерных средств. Как сообщает литовский вещатель, сооружения нужны "для приостановки возможного передвижения противника".

Для обсуждений вопросов укрепления охраны границы с Россией премьер Литвы Ингрида Шимоните посетила Клайпеду. Чиновница провела соответствующие совещания в Службе охраны государственной границы Литвы и в воссозданном в этом году подразделении Береговой охраны.

Сообщается, что Литва продолжит на границе с РФ ремонт и монтаж путей патрулирования. Также будут обновлены системы наблюдения за границей, системы применения дронов и средства борьбы с ними, усилено взаимодействие пограничников с армией Литвы и организованы совместные учения.

Страны Балтии, учитывая возможное вторжение РФ, принялись укреплять тысячекилометровый участок своих восточных границ. Они возводят так называемую линию обороны Балтии, состоящую из заграждений и бункеров. Каждый бункер будет иметь площадь около 37 кв.м, в нем смогут разместиться около 10 солдат и он будет защищен от артиллерийских ударов.

По данным МВД Литвы, государственная граница с РФ контролируется системами наблюдения, включая места, где нет физического барьера. Эту часть границы охраняют Пагегяйский пограничный отряд и отряд Береговой охраны.

Протяженность границы Литвы и РФ составляет: 30 км сухопутной территории, 206 км речной и 30 км озерной, также имеется участок межгосударственной морской границы 22 км.

С сентября 2022 года власти Литвы официально запретили въезд россиян в свою страну по любой шенгенской визе.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва поможет Украине построить ряд новых школ под землей. Проекты будут реализованы в Одесской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Возможно, еще одну школу-бомбоубежище построят на Харьковщине. Все объекты будут возводить с нуля.

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