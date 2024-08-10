Западные страны требуют от Лукашенко освободить всех политзаключенных: их количество впечатляет

Правительства стран Европейского Союза, Канады, Великобритании и США в очередной раз обратились в Беларусь с требованием освободить политзаключенных. Имеются в виду лица, заключенные после 2020 года в связи с протестами после "выборов" в РБ.

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Страны требуют от белорусских властей "немедленно и безусловно освободить" около 1400 политзаключенных. Соответствующее заявление стран обнародовало министерство иностранных дел Канады.

"Соединенные Штаты Америки, Канада, Европейский Союз и Великобритания выражают солидарность с народом Беларуси, который, несмотря на продолжающиеся репрессии со стороны режима Лукашенко, мирно и смело призывает к демократическим изменениям, соблюдению прав человека и освобождению политических заключенных. Мы подтверждаем, что санкции, о которых мы недавно объявили, представляют собой скоординированную многостороннюю попытку привлечь к ответственности режим Лукашенко", – говорится в заявлении стран.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС ввел санкции против 28 судей, прокуроров и пропагандистов Беларуси "за их роль в политических преследованиях и нарушениях прав человека". Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на въезд и транзит через территорию ЕС, а также запрет на предоставление финансовой поддержки от граждан и компаний ЕС.

"Мы призываем белорусские власти немедленно и безусловно освободить около 1400 политических ов, которые содержатся в белорусских тюрьмах. Мы продолжим рассматривать другие варианты, включая дополнительные санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто разрешает режиму Лукашенко подавлять демократию в Беларуси", – подчеркивается в заявлении.

Отдельно указанные страны добавили, что намерены "принимать конкретные шаги, чтобы прервать поток поддержки и важных материалов, которые через Беларусь подпитывают неспровоцированную войну России против Украины".

До 2020 года "власть" в Беларуси откровенно кичилась политическими тюрьмами в стране и распространяла видео, как "хорошо" проводят время люди в таких заведениях. Правда, после 2020 года, когда эти тюрьмы были заполнены до отказа, такие видео из сети убрали.

На сегодняшний день ограничительные меры ЕС против Беларуси распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц. Активы попавших в список санкций лиц подлежат заморозке. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, физические лица подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

Ранее Эстония запретила въезд легковым автомобилям с белорусскими номерами, присоединившись к Латвии и Литве в ужесточении санкций ЕС против Беларуси. Эта мера направлена на повышение давления на белорусский режим за его соучастие в российской агрессии против Украины.

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