Глава МИД Литвы назвал единственное условие, что заставит РФ изменить поведение

Украина может победить страну-агрессор Россию только, когда государства Европейского Союза встанут единым фронтом и мобилизируют все свои усилия на помощь Киева. Только решительные действия и единство Европы могут заставить Москву изменить свое поведение.

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С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече глава МИД стран ЕС в воскресенье, 4 февраля. Он сказал, что ситуация на передовой в Украине сейчас является тревожной, передает lrt.lt.

При этом для Европы сейчас также важное время – момент выбора, который может привести к тому, что в регион вернется мирное время. Однако для этого нужно решительно помогать Киеву финансово, политически и в оборонном сфере.

Если Украина вовремя не получит помощь, то, как заявил глава литовской дипломатии, вызовы дойдут и до государств-членом Европейского Союза. Украинские войска сейчас борются не только за независимость своей страны, но и за всю Европу, считает Ландсбергис.

"Только решительные действия Европы могут побудить РФ изменить свое поведение", – сказал министр.

Напомним, что ранее Габриелюс Ландсбергис предостерег от любых мирных соглашений с руководством страны-агрессора. Он подчеркнул, что любое перемирие с Россией даст ее преступным войскам время перевооружиться.

Также Ландсбергис заявлял, что Украина срочно нуждается в оружии дальнего действия, которое нужно ей для борьбы с российскими оккупантами. Он подчеркнул, что победа Киева в войне с РФ нужна всему миру.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 февраля Литва передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли, в частности, системы дистанционной детонации RISE-1.

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