Литовцы собрали более миллиона евро на радары для Украины в час: это абсолютный рекорд

В Литве всего за час собрали более миллиона евро на радары для Украины. Этот сбор стал абсолютным рекордом.

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Кроме того, IT-компания Tesonet решила удвоить собранную в помощь сумму. Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Абсолютный рекорд. Мировой. Литовцы собрали 1 006 000 евро на радары для Украины за 1 час. Литовская IT-компания Tesonet удвоит ее", – отметил он.

Таким образом, на радары для Украины будет потрачено 2 012 000 евро.

"Наш народ будет с Украиной до конца. До победы!" – добавил журналист.

Напомним, в январе в Литве волонтеры организовали масштабный сбор для военной помощи Украине. Цель – 5 миллионов евро, которые потратит на покупку пяти израильских радаров противовоздушной обороны нашей стране. Всего через шесть часов после открытия счетов люди перевели 500 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Литвы приобрели для Украины более сотни средств противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам, а также десятки радаров к ним. Такие антидроны помогут украинским военным сбивать российские БПЛА на малом расстоянии.

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