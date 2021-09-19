Ликвидирован самый разыскиваемый боевик Индонезии из группировки, связанной с ИГИЛ

В Индонезии в субботу, 18 сентября, во время рейда был убит боевик по имени Али Калора. Он и еще один экстремист Джак Рамадан погибли в перестрелке с силами безопасности.

Такое заявление сделал военный начальник провинции Центральный Сулавеси, генерал Фарид Макруф, пишет The Guardian. Калора был убит в горном районе Париги Мутонг, который граничит с Посо – очагом экстремизма в регионе.

Али Калора считался самым разыскиваемым боевиком в Индонезии. Он был лидером террористической группировки "Моджахеды индонезийского Тимура" (МИТ), члены которой в 2014 году присягнули на верность ИГИЛ ("Исламскому государству Ирака и Леванта").

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Эти боевики убивали полицейских, также их жертвами становились христиане, которые являются религиозным меньшинством. Известно о случаях применения членами МИТ взрывных устройств и огнестрельного оружия, обезглавливания людей.

Военные и правоохранители в Центральном Сулавеси в последнее время активизировали попытки по задержанию экстремистов, которыми руководил Калора.

На данный момент силы безопасности разыскивают еще четверых выживших после рейда боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, французские военные убили исламского боевика Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Он был лидером "Исламского государства" в районе Сахель Западной Африки.