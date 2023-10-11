Ликвидирован один из основателей ХАМАС – СМИ

В секторе Газа стало известно о гибели последнего из оставшихся в живых основателей движения ХАМАС Абд аль-Фаттах Духана. Предварительно известно, что палестинский экстремист был ликвидирован силами обороны Израиля ЦАХАЛ.

Об этом сообщают средства массовой информации в Газе. Известно, что боевик был убит в центре сектора.

Большинство основателей террористической группировки умерли или тоже были ликвидированы в прежние годы:

шейх Ахмад Ясин (ликвидирован в марте 2004-го);

его помощник Абд аль-Азиз Рантиси (ликвидирован в апреле 2004-го);

шейх Салах Шхаде (ликвидирован в июле 2002-го);

Ибрагим аль-Язур, Нашар (позже ставший мэром Рафаха);

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Абд аль-Фаттах Духан (ликвидирован в октябре 2023-го);

Мухаммад Хасан Шама (умер в июне 2011-го).

Напомним, командование ЦАХАЛ отправило послание лидеру правоисламистской группировки Яхье Синвару о его скорой физической ликвидации. Именно он организовал масштабное вторжение на израильские территории утром 7 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября в минобороны Израиля заявили о переходе к полному наступлению на сектор Газа, поскольку спорадические столкновения с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются. Обратного возврата не будет, ЦАХАЛ возобновил контроль над всеми городами на границе с Газой и пойдет дальше.