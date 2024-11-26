Лидеры G7 осудили РФ за удар 'Орешником' по Днепру и обратились к Китаю

Во вторник, 26 ноября, министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении подтвердили дальнейшую поддержку Украины в ее противостоянии полномасштабному вторжению России. Они осудили эскалацию ядерной риторики со стороны Кремля, назвав ее "безответственной и угрожающей".

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Заявление было обнародовано после двухдневной встречи в Фьюдже, Италия. Об этом сообщил Reuters.

Главы МИД стран G7 прокомментировали удар РФ "Орешником" по Днепру.

"Использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним свидетельством ее безрассудного и эскалационного поведения. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой", - говорится в совместном заявлении G7.

Они также предупредили, что поддержка России со стороны Северной Кореи означает опасное расширение конфликта и может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе и в индо-тихоокеанском регионе. В то же время лидеры G7 призвали Китай повлиять на Россию, чтобы остановить поддержку войны.

Страны "Группы семи" также подчеркнули, что планируют до конца года начать использование 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов для поддержки Украины.

Они также пообещали принять меры против компаний, которые помогают России избежать санкций, наложенных на нее после ее вторжения в Украину почти три года назад.

Как сообщал OBOZ.UA:

Страны G7 усилят давление на Китай из-за поддержки "военной машины" России, ведущей против Украины полномасштабную войну. Лидеры "Группы семи" заявят о необходимости "принять соответствующие меры" против Пекина за помощь Москве.

Ранее стало известно, что Китай впервые предоставил России готовое оружие для использования в войне против Украины. В Европейском Союзе рассматривают возможность введения против КНР санкций в ответ на такие действия.

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