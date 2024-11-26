Страны G7 усилят давление на Китай из-за поддержки "военной машины" России – Bloomberg

Государства Группы семи (G7) намерены выступить с заявлением о готовности усилить давление на Китай за его поддержку военной машины России, которая ведет против Украины полномасштабную войну. Страны заявят о необходимости "принять соответствующие меры" за помощь Пекина Москве.

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Об этом пишет агенство Bloomberg, которое ознакомилось с предварительным проектом коммюнике. Министры иностранных дел G7 в понедельник и вторник проводят саммит в Италии.

Как отмечают журналисты, ожидается, что главы МИД G7 пообещают "меры, соответствующие нашим правовым системам, против субъектов в Китае и других третьих странах, которые поддерживают военную машину России в Украине".

Bloomberg отмечает, что проект коммюнике указывает на "более сильный тон в отношении Китая".

Если такая формулировка в отношении Пекина будет принята, это будет означать обострение по сравнению с предыдущей встречей министров иностранных дел в апреле, когда G7 призвала Китай обеспечить, чтобы он прекратил поддержку России товарами двойного назначения.

А в НАТО в июле назвали Китай решающей силой, способствующей войне России против Украины.

Также в предварительном документе говорится, что союзники по G7 "продолжат оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей, металлов и других товаров посредством эффективной реализации существующих мер и дальнейших действий против "теневого флота".

Новые меры будут направлены на ограничение использования тайного флота танкеров, который Россия собрала, чтобы обойти ценовой предел и ограничения, направленные на ее способность поставлять свою нефть на рынок.

Другой раздел проекта осуждает размещение Северной Кореей своих солдат в Украине и призывает к деэскалации на Ближнем Востоке. Использование северокорейских солдат "знаменует собой опасное расширение конфликта", сказано в документе.

Коммюнике часто меняются до публикации окончательной версии, и в формулировку все еще могут быть внесены изменения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Китай впервые предоставил России готовое оружие для использования в войне против Украины. В Европейском Союзе рассматривают возможность введения против КНР санкций в ответ на такие действия.

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