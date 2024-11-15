Китай впервые отправил России оружие: какое наказание за помощь Путину готовит ЕС

Ранее стало известно, что Китай впервые предоставил России готовое оружие для использования в войне против Украины. В Европейском Союзе рассматривают возможность введения против КНР санкций в ответ на такие действия.

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Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на слова трех источников. По их словам, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих данных разведки о сотрудничестве КНР и РФ перед встречей министров иностранных дел.

"Доказательства были убедительными и продемонстрировали оказание смертоносной поддержки", – заявил в пятницу, 15 ноября, высокопоставленный дипломат ЕС.

Боррель призвал сделать так, чтобы Китай ощутил последствия помощи стране-агрессору.

"Теперь мы должны рассмотреть весь набор инструментов", – сказал источник. Речь идет, в частности, о санкциях, которые могут привести к запрету на ведение бизнеса с китайскими компаниями, замораживанию активов и запрету на въезд.

Кроме того, необходимо говорить непосредственно с Китаем и дать им понять, что, несмотря на все их заявления, они не являются нейтральной стороной. "Китай также не стремится к миру: "Вы кормите зверя", – говорится в статье.

Обсуждение возможных санкций против КНР все еще находятся на ранней стадии.

Сейчас ожидается разъяснение от китайских властей, сказала пресс-секретарь Борреля. Если сообщения разведки правдивы, они свидетельствуют о том, что Китай вопреки своей официальной позиции предоставляет летальное оружие России.

В НАТО назвали эту информацию "очень тревожной". Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Штаты рассматривают возможность введения собственных санкций.

Напомним: в октябре в Соединенных Штатах Америки установили факт передачи Китаем готовых боевых дронов стране-агрессору России для использования в войне против Украины. Ранее Пекин "ловили" только на передаче Москве компонент двойного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Жозеп Боррель обратился к министру иностранных дел Китая Вану И с призывом, чтобы КНР прекратила поддерживать российскую агрессию против Украины. Вместо поддержки военной машины России Пекин должен использовать свое влияние на РФ для остановки "экзистенциальной войны".

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