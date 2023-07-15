Лидеры Азербайджана и Армении прибыли в Брюссель для переговоров по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе для переговоров, направленных на урегулирование их многолетнего конфликта за контроль над населенным армянами Нагорном Карабахе. Встреча прошла при посредничестве Европейского Союза.

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Об этом сообщает Радио Азатутюн и France24. Глава Европейского совета Шарль Мишель выступил посредником в обсуждениях, которые произошли на фоне возобновления напряженности после того, как Азербайджан временно закрыл Лачинский коридор, единственную сухопутную связь между Карабахом и Арменией.

Баку и Ереван стремятся заключить мирное соглашение с помощью Европейского Союза и Соединенных Штатов, чье дипломатическое присутствие на Кавказе раздражает традиционного регионального влиятельного посредника Россию.

В субботу Москва предложила принять у себя министров иностранных дел двух стран и предположила, что будущий мирный договор может быть подписан в Москве.

Россия готова "организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел в Москве в ближайшее время", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Также было предложено позже провести "российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания соответствующего (мирного) договора".

В дополнение к недавнему противостоянию с Ереваном министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские сепаратистские силы в Карабахе "используют радиопомехи против систем GPS-навигации пассажирских самолетов местных и иностранных авиакомпаний, пролетающих через воздушное пространство нашей страны".

Но власти Карабаха опровергли эти утверждения, назвав их "абсолютной ложью".

Как сообщал OBOZREVATEL, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Ереван готов к разблокировке всех транспортных и экономических коридоров.

Армения признала Карабах частью Азербайджана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом договоренности о статусе Лачинского коридора пока нет – Алиев и Пашинян прямо во время заседания затеяли спор о его названии.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что до 2025 года российские миротворцы продолжат находиться на территории Нагорного Карабаха. Они будут оставаться в определенных ранее местах.

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